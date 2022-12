"L'unica possibilità a oggi per un tavolo di negoziazione è che ci sia equilibrio fra le forze in campo nel conflitto. Questo passa per il sostegno all'Ucraina. Se non avessimo sostenuto l'Ucraina, come diceva qualcuno, perché era troppo debole, non avremmo avuto una pace ma un'invasione. Difendo il diritto di una nazione sovrana a difendere la sua sovranità". Così la premier Giorgia Meloni per le comunicazioni in Senato in vista del vertice Ue che si terrà il 15 e 16 dicembre. La questione ucraina, continua, "ci coinvolge tutti, anche il ruolo dell'Italia".