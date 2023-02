"C'è una sola possibilità che alla fine si arrivi ad un tavolo negoziale ed è l'equilibrio delle forze in campo. Un'invasione dell'Ucraina porta la guerra più vicina a casa nostra, non più lontana. Chi aiuta l'Ucraina lavora per la pace". Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles.