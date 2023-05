"È stato un incontro molto diretto, molto concreto, ha confermato la loro vicinanza e lo stretto rapporto cresciuto tra i nostri due Paesi".

Lo ha detto l'ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, al Corriere della Sera, riferendosi al colloquio fra Zelensky e Meloni.

"Era molto soddisfatto. Hanno parlato a tutto campo: guerra, armi, Nato, Europa, futuro summit della pace, formula della pace. Lo hanno già fatto in passato. Noi avevamo pronti gli interpreti, ma loro hanno preferito comunicare direttamente in inglese - ha sottolineato. La nostra adesione all'Europa vede il forte impegno italiano, sappiamo che ci state lavorando con successo. Quanto alla Nato, se ne parla e si stanno preparando in dossier in vista del prossimo summit atlantico a Vilnius".