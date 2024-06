La Francia fornirà all'Ucraina caccia di quarta generazione 'Mirage 2000' e addestrerà piloti ucraini in territorio francese. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron durante un'intervista alle tv francesi. "La Francia sta aiutando gli ucraini a resistere, ma non vogliamo un'escalation. Molto concretamente, domani, durante il mio incontro con Zelensky, lanceremo una nuova collaborazione fornendo i Mirage 2000-5 e offrendo l'addestramento per i piloti", ha annunciato Macron.