"La Russia ha scelto una strada infausta per l'Ucraina, soprattutto, ma anche per se stessa e per l'equilibrio delle nazioni". Lo ha dichiarato Emmanuel Macron durante il dibattito con la candidata del Rn Marine Le Pen. "Serve un'Europa forte per poter contare, con una difesa forte per assicurare la nostra sicurezza. Dobbiamo evitare un allargamento del conflitto, non siamo vassalli di nessuno e dobbiamo riportare la Russia alla ragione per ottenere un cessate al fuoco e liberare il territorio ucraino", ha aggiunto il presidente uscente.