"Il Presidente francese, Emmanuel Macron, è atteso oggi a Bratislava, in Slovacchia, dove interverrà nel pomeriggio dinanzi a responsabili di Paesi dell'Europa orientale riuniti in occasione del Forum Globsec sulle questioni legate alla sicurezza regional, ad un mese dal vertice Nato a Vilnius dell'11 e 12 luglio". A riportarlo è SkyT2g24, che cita fonti dell'Eliseo: "L'intervento di Macron punta a rassicurare i presenti inviando chiari segnali sulla nostra determinazione a sostenere l'Ucraina nel tempo e parlare anche dell'avvenire dell'Europa, dell'Unione europea e del nostro continente, in particolare, in materia di sicurezza. Il presidente intende anche sottolineare la forza dell'Alleanza atlantica ed insistere sull'importanza del ruolo dell'Unione europea nell'aiuto militare e civile all'Ucraina. Chiederà anche di proseguire il riarmo dell'Europa per rispondere alle nuove sfide di sicurezza, a dotare il continente di una capacità di difesa aerea comune. Tema oggetto di una conferenza il 19 giugno a Parigi. Sul tavolo anche le future relazioni tra Nato e Ucraina" si legge.