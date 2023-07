La "corsa agli armamenti" che caratterizza la guerra in Ucraina rappresenta un ostacolo anche nella lotta per il clima: lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, intervenendo al business forum a Bruxelles che precede il vertice Ue-Celac. "La guerra nel cuore dell'Europa lancia sul mondo un mantello di incertezza e canalizza per fini bellici risorse fino a quel momento essenziali per l'economia e i programmi sociali", ha esordito Lula, secondo il quale "la corsa agli armamenti rende ancora più difficile affrontare il cambiamento climatico".

