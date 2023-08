La Bielorussia "aiuterà sempre la Russia" ma non entrerà in guerra contro Kiev. A dichiararlo il presidente Aleskandr Lukashenko in un'intervista con la giornalista ucraina Diana Panchenko, ripresa dalle agenzie russe. "Penso che il prossimo presidente in Russia sarà Putin. Le elezioni sono tra sei mesi. Non ci sono rivali per Putin in Russia ora", ha aggiunto riferendosi alle prossime elezioni che dovrebbero tenersi a amarzo 2024.