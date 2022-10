La soluzione al conflitto in Ucraina può essere trovata in una settimana. Lo ha sottolineato il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, in un'intervista all'emittente statunitense Nbc. "Dipende tutto da Stati Uniti e Regno Unito. Se domani vi rendete conto che dobbiamo sederci al tavolo dei negoziati e trovare una soluzione, credetemi, la troveremo entro una settimana", ha affermato. Lukashenko ha poi ribadito che la Bielorussa non ha preso parte all' "operazione militare speciale" russa in Ucraina e non lo farà in futuro. "In primo luogo, nessuno, e qui intendo la Russia, ci chiede di partecipare a questa operazione e non lo faremo. Lo abbiamo sempre detto. A quanto pare, non volete sentirci. Bene, sono affari vostri", ha detto.

