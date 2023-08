"L'Ucraina come Stato scomparirà, se non ci fermiamo ora e ci sediamo al tavolo dei negoziati". Ad affermarlo il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, in un'intervista rilanciata dall'agenzia Belta. "La Russia è abbastanza potente", ha avvertito, "anche con l'aiuto dell'Occidente, l'Ucraina non riuscirà a resistere". "Fermatevi ora e sedetevi al tavolo dei negoziati", ha dichiarato, "la Russia lo sta proponendo ma voi non volete".