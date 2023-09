"La nuda verità è questa: Zelensky ha detto che non ci sono altre basi per la pace che la sua formula". Lo ha affermato il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, rispondendo ai cronisti a margine dell'assemblea ONU.

"La può descrivere in diversi modi ma è assolutamente non fattibile e lui dice che la base per i negoziati è questa", aggiunge. "La conclusione è che nessuno vuole mostrare una seria comprensione di quel che succede", ha concluso.