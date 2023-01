"Insieme a tutte le associazioni che con noi hanno dato vita alla manifestazione imponente che c'è stata a Roma il 5 novembre scorso, per il 24-25 febbraio stiamo chiedendo a tutte le nostre strutture e tutte le persone di scendere di nuovo in piazza nelle varie città, perché è il momento di fermare quella guerra assurda voluta da Putin, ed è il momento di far prevalere il negoziato e fermare una guerra folle". Lo ha dichiarato il Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del congresso regionale della Cgil Toscana a Firenze.