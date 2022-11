"L'unico modo per raggiungere la pace in questa fase è continuare a combattere".

Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk.

"La pace non c'è perché i russi non la vogliono. Se noi smettiamo di batterci spariremo come popolo e come nazione", rivolgendosi ai pacifisti italiani.