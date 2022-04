"Attendiamo il premier Mario Draghi a braccia aperte in Ucraina. Lo conosco bene, ci siamo incontrati quando ero presidente, un grande leader europeo che non ha avuto dubbi nel sostenere la nostra causa sin dall’inizio dell’invasione russa".

Così, oggi sul Corriere della Sera, l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko.

"Sia chiaro che noi vogliamo la pace. Ma purtroppo non credo in questo momento ai negoziati e la ragione è molto semplice: le nostre posizioni sono troppo distanti, Putin vuole ucciderci e noi intendiamo vivere - spiega al Corriere. Putin vuole cancellarci dalla mappa della Terra e farci esistere solo come una provincia russa. Noi crediamo di avere il diritto di restare indipendenti, forse non abbiamo la storia di Roma, ma siamo una delle nazioni più antiche dell’est europeo. Oltretutto Putin ha dimostrato di agire da persona mentalmente disturbata, violento e aggressivo, si è autoescluso dal consesso internazionale".

"L’Ucraina deve essere abbastanza forte per resistere all’aggressione militare, dobbiamo restare uniti al nostro interno e necessitiamo del sostegno internazionale - prosegue. Il successo può venire solo dalla forza. Putin capisce unicamente questo linguaggio e ha dimostrato di poter arrivare soltanto dove noi lo lasciamo fare. Senza di lui il mondo sarebbe molto più sicuro. Va anche ricordato che Putin ha aggredito l’intero Occidente assieme ai suoi valori fondati sulla democrazia e la libertà. Se l’Ucraina cade l’esercito di Putin non si fermerà. Lui ha già detto che non accetta truppe Nato in Bulgaria, in Romania e negli altri Paesi dell’est europeo compreso le repubbliche baltiche. Poche ore fa il suo capo di Stato maggiore ha detto che vuole liberare la Transnistria, dunque mira ad attaccare la Moldova" conclude.