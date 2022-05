"Gli Stati Uniti apprezzano moltissimo il fatto che la risposta dell'Unione europea alla guerra in Ucraina sia stata così forte e unitaria".

Lo ha detto l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, oggi su Radio 24.

"L'Amministrazione americana è consapevole che l'Europa ha un conflitto in casa, che è toccata in maniera maggiore di quanto non lo siano gli americani ad esempio dalle sanzioni, sanno quanto è difficile recidere le dipendenze energetiche rapidamente - ha spiegato Zappia. Gli Stati Uniti sono anche molto presenti e abbiamo un rapporto tra Stati Uniti ed Europa che si rafforza. Si sta cercando di sostenere l'Ucraina con ogni mezzo possibile, ma anche di proteggere il fianco orientale dell'Alleanza ed essere pronti - ha aggiunto l'ambasciatrice. Ma tutto questo con l'obiettivo principale che è stabilire le condizioni per la pace, che in questa fase sembra più lontana perché parlano le armi, la sofferenza, i rifugiati, i bombardamenti sulle città che nessuno pensava di poter rivedere in Europa. Insomma, Stati Uniti ed Europa sono 'a fianco di quello del popolo ucraino, ma anche per proteggerci con l'obiettivo di far tacere le armi e trovare una possibile soluzione negoziale quando ci saranno le condizioni''.