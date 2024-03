"Ho parlato con @sikorskiradek, che mi ha informato sugli esiti del suo recente viaggio negli Stati Uniti. Ho ringraziato la mia controparte polacca per i suoi sforzi nel sostenere decisioni critiche al Congresso. Abbiamo avuto uno scambio di opinioni anche in seguito al recente vertice di Parigi. Ho accolto con favore l’inizio dell’importante discussione sulle modalità per garantire la sicurezza europea intensificando il sostegno all’Ucraina e ho sottolineato l’importanza di intraprendere azioni decisive senza indugio.

Ci siamo concentrati sulle modalità per aumentare le forniture di armi all’Ucraina, con particolare attenzione alle munizioni di artiglieria e alla difesa aerea in prima linea per proteggere meglio le nostre truppe dagli attacchi dell’aviazione russa e dei droni. Sono grato alla Polonia per aver assicurato una consegna ininterrotta di aiuti militari e umanitari oltre confine.

Entrambi abbiamo notato positivamente l'interazione tra i ministeri settoriali dei due paesi nella ricerca di soluzioni per la situazione al confine ucraino-polacco. Ho anche sottolineato l’importanza di concentrarsi maggiormente sugli effetti destabilizzanti delle importazioni di grano russe sul mercato europeo".

Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.