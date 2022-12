"Il Presidente russo Vladimir Putin continua a voler conquistare tutta l'Ucraina. Penso che la capacità russa di condurre un'offensiva, forse una grande offensiva, potrebbe essere ripristinata verso la fine di gennaio, o a febbraio. Questo è quello che cercano di fare. E noi, naturalmente, facciamo il possibile per impedirlo".

Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. A riferirlo è il Guardian.

"La Russia spera ancora di poter rompere le nostre linee e avanzare in profondità in Ucraina - ha aggiunto. La Russia non ha cambiato i suoi ultimatum e vuole ancora conquistare tutta l'Ucraina. Quello che vuole ora non è la pace, ma una pausa per continuare dopo l'aggressione - ha proseguito. La Russia attacca con i suoi missili l'infrastruttura dell'energia in Ucraina perché Putin spera che senza elettricità, acqua e riscaldamento, gli ucraini smetteranno di resistere e accetteranno gli ultimatum russi, ma questo è un grosso errore di calcolo. Il terrore missilistico russo non spezzerà l'Ucraina".