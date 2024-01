Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri ucraino, ha recentemente dichiarato al quotidiano spagnolo El País che ritiene che il presidente russo Vladimir Putin non abbia interesse né a un conflitto congelato né a una pace effettiva in Ucraina. Secondo Kuleba, coloro che propongono la prospettiva di un conflitto congelato presumibilmente agiscono nell'interesse dell'Ucraina e del mondo, ma in realtà stanno contribuendo a sostenere Putin e ignorano la situazione attuale della Russia.

Il ministro degli Esteri ha affermato che l'Ucraina ha già tentato la via del dialogo con Mosca durante il conflitto nel Donbass, nel periodo tra il 2014 e il 2022, con negoziati che sono risultati infiniti e che alla fine hanno portato all'invasione su vasta scala voluta da Putin nel febbraio del 2022.

Kuleba ha espresso la sua convinzione che ci siano tipi di guerre in cui una parte deve prevalere e l'altra deve subire una sconfitta. Ha identificato l'aggressione russa contro l'Ucraina come tale, affermando che l'Ucraina deve emergere vincitrice mentre la Russia deve subire una sconfitta. Di conseguenza, ha enfatizzato la necessità che tutto il pensiero politico si concentri sull'ottenimento di questo obiettivo.

Riguardo all'aiuto finanziario dell'Unione Europea, il ministro degli Esteri ucraino si è detto ottimista riguardo alla possibilità che venga approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per Kiev, nonostante le preoccupazioni espresse dall'Ungheria. Ha sottolineato che l'Ucraina non ha un piano alternativo e quindi è fondamentale concentrare tutte le risorse e gli sforzi per far funzionare il piano principale.