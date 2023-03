"Non c'è più spazio per il negoziato e come ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky l'unica soluzione per mettere fine alla guerra è fornire armi all'Ucraina".

Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos, Nataliya Kudryk, giornalista di Radio Free Europe/Radio Liberty.

"Sì, purtroppo questa è l'unica risposta - sottolinea. Dal 2014 da parte dell'Ucraina sono state avanzate molte proposte per trovare una soluzione pacifica, ma dopo lo scoppio della guerra tutto è cambiato. Spesso ora in Italia e in Europa ci sono polemiche di alcuni politici sul fatto che non si parli più di pace, ma se vuoi la pace devi mandare le armi - aggiunge. In ballo c'è l'esistenza stessa dell'Ucraina e la nostra sopravvivenza e visto che il nemico non capisce la lingua del dialogo e della diplomazia allora bisogna farglielo capire in un altro modo. Altrimenti l'Ucraina diventerà un insieme di campi di concentramento e camere di tortura".