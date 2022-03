"Noi ucraini siamo pronti per fermare l’avanzata russa. Li abbiamo già bloccati alle porte di Kiev. Ma sappiamo che Putin intende catturare la nostra città, era il suo piano originario dal primo giorno di guerra e certamente proverà ancora. Non abbassiamo la guardia e abbiamo bisogno del vostro aiuto, la nostra battaglia è anche la vostra".

Sono le parole del sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, oggi sul Corriere della Sera.

"Tre settimane fa le forze speciali russe si lanciarono direttamente su Kiev, speravano di occuparla rapidamente - racconta Klitschko. Ma le nostre truppe hanno sventato con successo quel piano. E sono molto fiero dei nostri soldati che hanno avuto lo spirito per resistere contro uno dei più forti eserciti del mondo. Abbiamo già evacuato i più deboli e chi non può combattere, inoltre è stata approntata una vasta rete di rifugi e bunker per salvare la popolazione. Spero che il bombardamento non inizi. Registriamo già oltre 200 civili uccisi a Kiev, tanti bambini, ormai non passa giorno che la nostra gente non venga bombardata con morti, feriti, condomini, abitazioni, negozi, scuole, cliniche distrutti. Ma certo Putin potrebbe ad un certo punto attaccarci pesantemente - spiega. Se Putin usasse armi chimiche sarebbe un crimine contro una nazione intera, un fatto inaccettabile. Continuiamo a chiedere ai nostri alleati europei e alla Nato di inviarci al più presto le armi necessarie alla difesa dei nostri cieli - sottolinea Klitschko. Se la Nato non può farlo, noi necessitiamo dei mezzi per difenderci da soli. Abbiamo bisogno di missili antiaerei e antimissile modello Stinger e di tutte quelle armi avanzate in grado di bloccare attacchi dall’aria. Per favore sosteneteci".