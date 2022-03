"E' andato lì senza avvertire neanche l'opposizione. Ma anche per questioni di sicurezza. E comunque nessuno lo critica. Il sostegno unito a Kiev adesso è la priorità per tutti i polacchi. Per molti anni la Polonia è stato l'avvocato degli interessi ucraini in Europa. Sicuramente fino al 2015. Ma c'è anche un'altra ragione per cui sentiamo gli ucraini così vicini. C'è la sensazione che l'Ucraina stia combattendo anche per noi, per la Polonia e l'Europa. E dobbiamo fare tutto per difenderla politicamente e militarmente. Anche per questo ci dovrebbe essere corsia preferenziale per farla entrare nell'Unione Europea". Lo ha affermato oggi sulle colonne di Repubblica il direttore del think tank polacco "Project Polska" Milosz Hodun, commentando la missione a Kiev del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.