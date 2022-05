"Né processi affrettati né offerte fake come puri alibi. L'Europa in passato ha già fatto offerte poi non adempiute. Questo non deve ripetersi. L'Europa non deve più fare vuote promesse". Così, in conferenza stampa con il Ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba, il ministro dell'Economia e del Clima tedesco Robert Habeck in merito alla questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea.