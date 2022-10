"Gli orrori della guerra in Ucraina non dovrebbero mettere nel dimenticatoio l'azione per il clima. Raddoppiare i combustibili fossili non è la risposta". Lo afferma Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU. "L'unico passaggio per la sicurezza energetica, prezzi stabili e un pianeta vivibile risiede nell'accelerare la transizione verso le energie rinnovabili", ha aggiunto al summit Ue sugli investimenti sostenibili.