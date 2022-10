C'è preoccupazione per una escalation nel conflitto ucraino. Lo sottolinea Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, che a 'Radio Anch'io' ha detto: "Penso che la garanzia migliore per evitarla sia continuare a confermare l'unità sia dei Paesi europei sia dell'alleanza occidentale. Di fronte a questa compattezza e resistenza di cui stanno dando prova le forze ucraine, si creeranno le condizioni anche per un negoziato".