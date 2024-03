"Ho sentito troppe posizioni confuse sull'Ucraina e non va bene e penso che chiunque abbia un occhio ai rischi che possano venire da una vittoria di Putin in Ucraina, non solo per la Lettonia ma per la sicurezza in Europa, sa che dobbiamo continuare a sostenere militarmente l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario per arrivare a una pace giusta". Lo dice il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni.