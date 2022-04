“Italia Viva chiede da settimane che Petrocelli lasci la presidenza della commissione Esteri del Senato. Positivo che altri partiti convergano su nostra posizione: sono del tutto inopportuni atteggiamenti filoPutin in Parlamento e a maggior ragione di chi rappresenta una commissione così importante, di un partito che esprime per giunta il ministro degli Esteri. Se non sarà lui a fare il passo indietro lo faremo tutti, non si può continuare così un minuto di più . Non dopo l’escalation di orrori di Bucha”, così in una nota la vice presidente dei senatori di Italia Viva Laura Garavini, esponente della commissione Esteri a palazzo Madama.