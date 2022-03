"Noi ucraini abbiamo sempre messo in guardia l’Europa sui rischi della dipendenza energetica dalla Russia. La lezione di oggi ribadisce che di Putin non ci si può affatto fidare, tanto che resto anche scettico sulle sue eventuali promesse al tavolo dei negoziati".

Così, al Corriere della Sera, il ministro dell’energia ucraino German Galushchenko.

"Ho molto apprezzato le scelte italiane e in generale degli europei di mettervi assieme per comprare il gas da altri produttori - dichiara. Diversificare le fonti è ormai vitale per tutti. Penso, da tecnico che si occupa da decenni di questi temi, che il ricorso al gas liquido sia molto importante, facilita anche il trasporto e lo stoccaggio".

Richiesta russa di pagare in rubli l'energia? "L’ennesima dimostrazione dei trucchi disonesti di Putin: vorrebbe rafforzare la sua moneta a scapito dell’euro e così dribblare le sanzioni. Ciò spiega tra l’altro anche il motivo per cui noi eravamo tanto contrari al progetto del Nord Stream 2. A nostro parere regalare il monopolio della fornitura di gas a Gazprom è semplicemente suicida: ormai è chiaro che, se per i leader occidentali l’energia non è altro che un bene per migliorare il tenore di vita delle loro popolazioni, per Putin è invece un’arma letale che utilizza in modo spietato per i suoi scopi e per ricattare chiunque tenti di boicottarli. Opponetevi subito, altrimenti il suo ricatto crescerà".

"Qui a Kiev - conclude Galushchenko - si sono fermati soltanto per il fatto che le nostre forze militari hanno avuto il sopravvento. Non c’è alcuna volontà di compromesso da parte loro, se potessero ci conquisterebbero totalmente per poi governare con il pugno di ferro. E tutto questo mi fa capire quanto sia complicato ogni tipo di negoziato con Putin".