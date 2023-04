"La posizione assunta dal presidente progressista Luiz Inácio Lula da Silva in relazione alla guerra in Ucraina rischia di allontanare i leader occidentali e ridurre il dialogo tra il Brasile e la comunità internazionale". E' quanto avrebbero fatto trapelare alcuni ambasciatori di Paesi occidentali a Brasilia, rilasciata in via confidenziale alla Cnn. "I capi delle sedi diplomatiche hanno definito le parole di Lula iirritanti, deludenti e infelici. Dopo le difficili relazioni con Jair Bolsonaro, la posizione assunta da Lula crea un clima di sfiducia e minore propensione ad approfondire le relazioni o aprire nuovi fronti di collaborazione" fanno sapere.