"Nella crisi ucraina le sanzioni sono l'unico strumento da mettere in campo. Siamo consapevoli che avrà un forte impatto su importanti settori produttivi. Per questo come Fdi Europa chiederemo a Ue di istituire rapidamente un fondo come quello utilizzato per la Brexit". È il tweet di Raffaele Fitto, eurodeputato di Fratelli d'Italia.