"Sosteniamo senza se e senza ma l'azione del governo, vanno contrastate le politiche di chi dice sempre "no", che sono sempre gli stessi: i no triv e i no tap che ci stanno costando un salasso energetico e i noi vax che ci sono costati tantissimo in pandemia, ed i no euro. Sono gli stessi che oggi si ergono a difensori di Putin definendolo un leader vero. Cambiano nome alle chat di Telegram ma sono sempre gli stessi, mettono sullo stesso piano gli sciamani e i virologi , Zelensky e Putin e dobbiamo preoccuparci anche di contrastare i "né né", quelli che mettono sullo stesso piano la resistenza del popolo ucraino e la guerra sanguinaria del Cremlino. Non era così scontato che l'Italia fosse schierata dove sempre è stata, saldamente filoeuropeista e filoatlantista, oggi chi sventola la bandiera della pace sventola quella Ucraina. Siamo con lei, presidente, bene le armi e le sanzioni, anche se tutto questo da solo non basta, occorre tenere sempre aperti i canali diplomatici e l'Europa deve essere protagonista di pace senza delegare ad altri paesi questo ruolo. Presidente lei può contare su un consenso enorme sia in Parlamento che popolare, questa condizione va però mantenuta nel tempo e decisivo sarò quello che si deciderà domani al consiglio europeo: ci sarà una crisi economica crescente e occorrerà prendere provvedimenti importanti.

Gli ignavi come li chiamava Dante, i filoPutin, i signori del no, saranno i primi a sparare contro se non si riuscirà a costruire un' offensiva contro la crisi economica capace di contrastare una pericolosa asimmetria tra stati. Siamo lieti che sia finita l'era dei leader improvvisati e dell'incompetenza: due anni di pandemia e ora la guerra hanno falciato chi pensava di andare avanti spegnendo incendi senza prevenirli. ora siamo obbligati da questo schiaffo della storia a una svolta totale: che parla di unità dell'occidente, di rafforzamento dell'unione europea, di transizione ecologica, di fine del peggior populismo. Oggi tutto questo è un'opportunità , ci mette alla prova la vita e lo fa sempre per imprimere quei cambiamenti che sono stati rimandati per decenni".

Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente Draghi in vista del vertice europeo di domani.