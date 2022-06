La posizione della Turchia sull'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato non cambia. Lo ha ribadito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ad una riunione dell'Akp, il suo Partito della giustizia e dello sviluppo. "Non cambieremo la nostra posizione fino a quando non saranno soddisfatte le nostre richieste", ha detto in un riferimento alla fine del sostegno "ai terroristi curdi" che Ankara chiede a Stoccolma e Helsinki.