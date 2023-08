"Stiamo lavorando duramente per mettere fine allo spargimento di sangue, almeno che i canali di comunicazione tra le parti siano aperti per preparare un tavolo negoziale". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un videomessaggio inviato al terzo vertice della Piattaforma Crimea.

"Mettere fine al conflitto e ripristinare la pace e la stabilità nel bacino del Mar Nero sarà un sollievo non solo per la regione, ma per il mondo intero", ha aggiunto