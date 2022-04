"L’Italia e l’Unione Europea sostengono il popolo ucraino, in lotta per la pace e per la libertà. La Commissione Europea ha appena annunciato un nuovo pacchetto dì sanzioni nei confronti di Mosca. L’Italia è pienamente allineata al resto dell’Unione Europea e appoggia con convinzione le misure restrittive presentate dalla Presidente von der Leyen".

Così, il premier Mario Draghi, durante la firma del Patto per Torino.

"Ferma condanna del governo per stragi di civili a Bucha e Irpin. I crimini di guerra devono essere puniti - ha aggiunto. Il presidente Putin deve rispondere delle proprie azioni".