''L'Italia ha costruito un documento di lavoro per un percorso verso la pace, ma si tratta di un testo ancora nella fase embrionale. Abbiamo delineato un percorso che ha l'ambizione di arrivare a un accordo di pace''.

Lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

''L'impressione che abbiamo è che proprio perché dobbiamo portare la Russia al tavolo, serve un piano per costruire maggiore dialogo tra le parti. Abbiamo avuto un prima e dopo che sono i fatti di Bucha - ha spiegato. Allora si è fermato qualsiasi negoziato, ma ora 'l'Italia vuole ravvivare quel negoziato partendo da due presupporti: uno, che la pace non si impone e quindi si parte dalle condizioni dell'Ucraina; due: che continuiamo ad aiutare l'Ucraina. In ogni caso 'ci vorrà tempo e occorre 'partire dalle piccole cose'' ha concluso.