"Fermo sostegno dell'Italia a Kiev. Scambio di vedute sul conflitto e sulle prospettive per una soluzione negoziata. Per l'Italia è fondamentale raggiungere una pace duratura e sostenibile". E' quanto si legge in un tweet della Farnesina dopo l'incontro del ministro degli Esteri Luigi Di Maio con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba.