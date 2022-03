Luigi Di Maio, intervenendo in collegamento con 'Controcorrente' su Re 3, commenta il raid russo contro un'ospedale di Mariupol in Ucraina. "È stato un attacco brutale, da condannare in ogni forma - dichiara il ministro degli Esteri -. Adesso serve un tavolo di negoziati per una tregua umanitaria per permettere di evacuare i civili e anche l'Italia ci sta lavorando". "Altrimenti mentre si fa la trattativa diplomatica di lungo periodo, quello che è successo oggi potrebbe accadere in altre città", conclude.