Luigi Di Maio, intervenendo in collegamento con 'Che tempo che fa' su Rai 3, ha rivelato che "sono 276 gli italiani ancora in Ucraina", pertanto "stiamo seguendo tutti i casi nelle aree più colpite, la maggioranza di loro dichiara di voler restare". Quella contro l'Ucraina, sottolinea il ministro degli Esteri, "è la guerra di Putin, del governo russo. Noi continueremo a indebolirlo con sempre più sanzioni finché non si sarà fermato, finché non gli ridurremo i soldi che gli servono per finanziare questa guerra".