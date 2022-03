"Gli amministratori stanno facendo quanto possibile per accogliere le famiglie di profughi in fuga dall’Ucraina. Considerato l’immane tragedia che stanno vivendo i rifugiati ucraini, visto che, ad oggi, gli enti locali e regionali si sono attivati immediatamente sia per dare ospitalità a chi sta fuggendo dalla guerra sia per coordinare l’accoglienza nei centri disponibili, è doveroso che l’Ue intervenga immediatamente, con adeguati strumenti finanziari, a supporto delle autorità locali e regionali dei Paesi Membri che stanno fronteggiando questa emergenza umanitaria. Ho quindi presentato un’interrogazione urgente affinché la Commissione Europea confermi quanto appreso dalla stampa: che la Commissaria Europea per la Politica di Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, avrebbe l’intenzione di presentare al Collegio dei Commissari diverse proposte, legislative e non, al fine di supportare economicamente gli enti locali e le autorità regionali dell'Unione Europea che stanno affrontando, da soli, il problema dell’enorme afflusso di profughi ucraini”.

Così l’eurodeputato veneto della Lega Gianantonio Da Re, firmatario dell’interrogazione.