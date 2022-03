"Nostra missione? Far arrivare nei Paesi al confine con l’Ucraina quanto è stato richiesto dai governi. Al momento le richieste si concentrano su tende, medicine e prodotti elettromedicali. Stiamo lavorando, in coordinamento con il meccanismo europeo di protezione civile".

Lo dichiara al Corriere della Sera il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

"Giorni fa - spiega Curcio - abbiamo consegnato le prime tende. È un lavoro di squadra con Regioni e Province autonome, con le associazioni nazionali di volontariato. Con loro abbiamo anche avviato la raccolta di medicinali e prodotti elettromedicali necessari per l’assistenza di chi fugge dalla guerra. Negli hub di Palmanova e Avezzano abbiamo già raccolto 170 pallet di materiale sanitario che partirà nelle prossime ore verso i centri di raccolta che ci verranno indicati dall’Europa. Invieremo anche ambulanze e abbiamo in pronta partenza anche un grande ospedale da campo e ulteriori tende" aggiunge.

"Con le regioni siamo già a lavoro per l’attivazione, se necessario, di ulteriori strutture in grado di accogliere i cittadini ucraini che arriveranno in Italia. Senza dimenticare la rete del terzo settore che, in emergenza e non, offre sempre un incredibile supporto convogliando il grande slancio altruistico degli italiani. Anche questa volta il gioco di squadra farà la differenza" conclude.