In Ucraina "più che una guerra di civiltà è uno scontro culturale, dove si vuole sottomettere chi non la pensa come noi. Non si possono combattere tutte le guerre ma c'è un modo per contrastarle: distribuire benessere e ricchezze tra tutti i paesi e non farle concentrare solo su alcuni". Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, intervistato da Myrta Merlino in occasione del forum mondiale 'Change the world'.