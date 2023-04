"Mi auguro prima possibile, io penso che lo sforzo che viene fatto dall'Italia in questo momento è sia di aiutare l'Ucraina di fronte a questa invasione sia di cercare di aprire immediatamente i tavoli di pace, di cercare vie per arrivare alla pace". Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un punto stampa nel padiglione del Piemonte a Vinitaly.

"La pace è l'obiettivo di tutte le nazioni, noi dobbiamo allontanare la guerra dall'Europa e allontanare i conflitti, purtroppo non è facile perché bisogna essere almeno in due per ottenere la pace e in questo momento c'è qualcuno che non dà molti spiragli ma in quei pochi spiragli noi cerchiamo di infilarci per non lasciare nulla di intentato", ha aggiunto.