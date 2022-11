"Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky, durante la quale ha promesso al presidente ucraino aiuti nel riparare le infrastrutture idriche ed energetiche danneggiate dagli attacchi russi e un contributo per il rafforzamento delle difese antiaeree. Macron e Zelensky hanno inoltre concordato di tenere una conferenza internazionale a Parigi il 13 dicembre per sostenere i civili ucraini durante l'inverno. Una conferenza bilaterale è stata programmata per il 12 dicembre con l'obiettivo di raccogliere sostegno per l'Ucraina da parte delle imprese francesi". Lo riferisce il Guardian.