"L'esplosione che ha distrutto la diga ucraina di Kakhovka è il risultato dell'invasione su vasta scala, non provocata, attuata dalla Russia". Parola del Ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, che si trova da ieri in visita in Ucraina." E' comunque troppo presto per fare qualsiasi tipo di valutazione significativa sui dettagli di quanto successo" ha aggiunto.