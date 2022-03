Sette bambini ucraini, che necessitano di cure oncologiche ed ematologiche, saranno accolti presso l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Ad annunciarlo è il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che ha coordinato l'operazione di salvataggio con l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melny. "Andremo a prendere loro e le rispettive famiglie tra sabato e domenica al confine tra Ucraina e Moldavia con un mezzo speciale con a bordo una equipe medica", ha dichiarato Cirio dopo la Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza svoltasi in Prefettura a Torino.

"Insieme all'ambasciatore ucraino in Italia abbiamo aperto un canale diretto con Kiev e abbiamo messo a disposizione l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per i bambini malati oncologici che stanno scappando dalla capitale. I bambini sono in viaggio attraverso l'Ucraina in queste ore: sono sette, e con i propri famigliari raggiungeranno il confine a breve, trovando lì pronti ad accoglierli dei mezzi militari, pullman nostri che li porteranno a Torino", ha aggiunto.