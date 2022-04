“Lo Stato Maggiore ucraino segnala una mobilitazione di forze russe in Transnistria, la regione separatista della Moldavia dove stazionano 2000 soldati della Federazione Russa. Il governo moldavo non conferma. Ue monitori la situazione”, dichiara Susanna Ceccardi, eurodeputato della Lega, in missione in Moldavia, con una delegazione del Parlamento europeo.

“Il governo moldavo non conferma la notizia. Fino a ieri dichiarava di non aver individuato alcun segno di mobilitazione nel territorio della repubblica separatista. Le notizie diffuse oggi da agenzie di stampa italiane e internazionali, a seguito dell’allarme lanciato da Kiev, sorprendono, ma non possono essere sottovalutate. La ritirata delle forze russe da Kiev avrebbe reso disponibili più truppe per la Transnistria, secondo fonti ucraine”, aggiunge Ceccardi.

L’eurodeputata sollecita: “Un attento monitoraggio della situazione e una richiesta di spiegazioni urgenti a Mosca, da parte dell’Unione Europea. Non possiamo permetterci di essere sorpresi ancora, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, da quello che potrebbe essere un grave allargamento del conflitto alle porte dell’Ue".