"L'Italia sarà al fianco dell'Ucraina fino alla fine delle ostilità. E' un messaggio che deve essere molto chiaro e sul quale il governo Meloni non è disposto a tornare indietro. E' vero, in Parlamento c'è un partito di opposizione, ovvero il M5s, che è contrario all'invio di armi ma la coalizione di centrodestra non cambierà idea. Ovviamente, non è possibile stabilire a priori di quali armi abbia bisogno l'Ucraina in questo momento, visto che la guerra si modifica repentinamente; ma, e questo Meloni lo ha ribadito anche ieri accogliendo Zelensky, forniremo al popolo ucraino tutto ciò che servirà". Così ai microfoni della Bbc il deputato di Fratelli d'Italia Giangiacomo Calovini, capogruppo per Fdi in commissione Esteri a Montecitorio.