"L'unico piano di pace per l'Ucraina sul tavolo è quello di Volodymyr Zelensky, quella cinese è una serie di desideri, di sogni".

Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, allo State of the Union a Firenze.

"I russi non lo accetteranno. E per parlare di pace ci vuole qualcuno con cui parlarne, mentre Putin continua a parlare di obiettivi militari da raggiungere - ha sottolineato. In ogni caso, Pechino ha un ruolo importante perché può avere la maggiore influenza su Mosca, e finora ha fornito armi alla Russia" ha aggiunto e concluso.