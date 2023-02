L'Europa non ha intenzione di inviare forze militari in Ucraina e partecipare attivamente al conflitto con la Russia. A ribadirlo è Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, in un'intervista a 'El Paìs'. L'Ucraina va aiutata "in ogni modo possibile" ricorda Borrell, pur precisando che l'Unione Europea "non è un soggetto belligerante e continueremo ad esserlo".