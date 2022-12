"L'ennesimo insensato e massiccio attacco missilistico russo all'Ucraina, che ha distrutto indiscriminatamente infrastrutture e strutture mediche, prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i civili. Non ci sarà impunità per i crimini di guerra russi. Il nostro sostegno all'Ucraina continuerà, senza sosta". Così su Twitter Josep Borrell, alto rappresentante per la politica estera Ue.