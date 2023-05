"E' chiaro che dobbiamo continuare a supportare l'Ucraina e che dobbiamo farlo nel lungo periodo, non solo dando le munizioni per la battaglia di domani, ma anche guardando al medio termine e preparando un sostegno pluriennale all'Ucraina" che "deve essere sicura che la sosterremo non solo nella battaglia quotidiana ma anche nel lungo periodo e Putin deve capire che non smetteremo di farlo, che non ci stancheremo". Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri a Stoccolma.